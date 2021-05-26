董事長錢果豐在會上表示，去年由於商業及個人銀行客戶縮減投資計劃以及消費活動，導致交易量下降，對非利息收入及淨利息收入帶來不利影響，低息環境仍對淨利息收益率增添壓力，信貸環境較疲弱，令去年整體預期信貸損失增加，投資物業重估錄得淨虧損。這些因素影響該行利益，股東應得溢利跌33%。

錢又指，疫情影響仍持續，金融市場去年下半年有改善迹象，但全球實體經濟受很多不明朗因素困擾，經濟復蘇及工商業及消費活動可能需要一段時間才可逐步回復到疫情前的水平，低息環境令淨利息收益率續受壓，並為該行業務帶來挑戰。

錢稱，董事會已通過派發2021年首次中期股息每股1.1元，股息水平已考慮盈利、監管規定、發展機遇、經濟前景等因素。新冠肺炎對環球經濟帶來史無前例不明確因素及挑戰，雖本地監管機構沒劃一要求該行暫停派息，但建議銀行保留資金儲備應對將來潛在挑戰，用以支持香港經濟活動。為平衡社會各持分者利益，該行採取審慎方式管理業務包括股息派發。

被問到該行副董事長兼行政總裁鄭慧敏身體狀況，錢重申，鄭正休假3個月，關穎嫺署理行政總裁，該行管理業務一切如常。錢在會後退任該行董事長，由該行獨立非執行董事、希慎興業（0014）主席利蘊蓮接任董事長。

記者：胡學能

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

《明報》記者憑揭露新股重複認購漏洞奪花旗「財經新聞生力軍獎」

日本城與友和達成戰略合作 涉營銷、倉儲範疇

恒指升255點 連升兩日累升753點 成交金額、南北水齊縮

網易雲音樂擬到港上市 集資逾70億

路透社：內地要求銀行停止銷售大宗商品期貨掛勾產品

長汽增A股予管理層獲大行讚 股價升近半成

衞健委、世衞：吸煙危害健康 電子煙不安全 思摩爾跌17%