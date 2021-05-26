根據備忘錄，雙方將會在以下方面相互合作，包括雙方為其會員提供優惠，並開展聯合營銷活動以擴大其客戶群；日本城與友和共同採購庫存並在物流安排上彼此合作，以促進倉儲效率並向客戶提供更多各種不同的產品類別；日本城將成為友和電商平台上的家居及生活用品類別主力商家，為友和電商平台的發展奠定基礎，借助日本城在香港的完善零售網絡，讓友和香港擴展其收貨地點網絡。

此外，集團子公司日本城管理將與友和集團簽訂認購協議，友和集團已向日本城管理發行及配發546.58萬A股優先股，佔擴大後的已發行股本約2.77%，總對價300萬美元。

國際家居零售指，透過友和香港的電子商務經驗和能力，董事認為戰略業務合作將在集團與友和之間建立協同效應，通過擴大集團電子商務功能和線上客戶群將帶來業務增長機會，並提高集團品牌知名度。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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