日本城與友和達成戰略合作 涉營銷、倉儲範疇
文章日期：2021年5月26日 16:37
國際家居零售（1373）公布，旗下子公司日本城與網上購物平台友和香港簽訂戰略性諒解備忘錄，雙方將利用其各自的資源在各方面進行合作，包括但不限於營銷、倉儲服務、分銷渠道和訊息技術等。
根據備忘錄，雙方將會在以下方面相互合作，包括雙方為其會員提供優惠，並開展聯合營銷活動以擴大其客戶群；日本城與友和共同採購庫存並在物流安排上彼此合作，以促進倉儲效率並向客戶提供更多各種不同的產品類別；日本城將成為友和電商平台上的家居及生活用品類別主力商家，為友和電商平台的發展奠定基礎，借助日本城在香港的完善零售網絡，讓友和香港擴展其收貨地點網絡。
此外，集團子公司日本城管理將與友和集團簽訂認購協議，友和集團已向日本城管理發行及配發546.58萬A股優先股，佔擴大後的已發行股本約2.77%，總對價300萬美元。
國際家居零售指，透過友和香港的電子商務經驗和能力，董事認為戰略業務合作將在集團與友和之間建立協同效應，通過擴大集團電子商務功能和線上客戶群將帶來業務增長機會，並提高集團品牌知名度。
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