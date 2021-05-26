得獎報道：實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 自稱券商代表微信教違規

上述報道於去年3月23日刊出，當時香港新股市場氣氛熾熱，報道揭露存在多年的重複認購漏洞一直未堵塞，對「守規距」的投資者造成不公。至今年初多隻熱門新股招股，事件更愈演愈烈，其後港交所（0388）終於出手，要求券商提交所有成功中籤另一熱門新股諾輝健康（6606）的客戶名單，打擊日益泛濫的重複認購申請。

花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀今日出席頒獎典禮時讚揚，一個良好社會必須認清及尊重事實，但事實卻多數不受歡迎，但即使未必「中聽」，記者依然會尋找及報道事實，將真相呈現在公眾眼前，是需要有更大勇氣。

今年「花旗集團傑出財經新聞獎」繼續分成兩輪進行評審，由兩名新聞獎前冠軍得主周家誠、孔雪茵，以及資深傳媒人兼Y Communications董事總經理游淑儀完成初審後，再將入圍作品交由第二輪評審遴選，今年第二輪評審包括行政會議成員陳智思、賽馬會主席陳南祿、匯豐銀行前「一姐」馮婉眉、中電（0002）總監兼中華電力副主席阮蘇少湄、科大工商管理學院院長及資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因，以及今年新加入評審的BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時負責。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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