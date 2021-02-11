恒指升255點 連升兩日累升753點 成交金額、南北水齊縮
文章日期：2021年5月26日 16:22
恒指延續強勢，連升第二日，午後升幅曾擴大至351點，高見29261.86點，是4月29日後最高，收市升255點或0.88%，報29166點，亦是4月29日後新高。大市連升兩日，累升753.75點。
大市午後升幅擴大，全日高低波幅擴大至234點，全日成交金額1584億元，較上日減少5.63%；國指升62點或0.58%，報10855點。恒生科技指數收報8072點，升0.85%。
藍籌41隻升，13隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升4.8%，收報48元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.31%，收報618元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點；阿里健康（0241）跌5.72%，收報20.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股21隻升，10隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報50元，升11.73%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報20.6元，跌5.72%。
北水南下合計淨流入8.15億元，較上日減少89.63%，連續第11日流入，累計流入543.29億元。南水北上合計淨流入91.03億元人民幣，較上日減少58.09%，連續第3日流入，累計流入327.13億元。
午後消息股表現
長汽（2333）增A股予管理層獲大行讚，股價升近半成。收報21.75元，升5.33%。
衞健委、世衞稱吸煙危害健康、電子煙不安全。思摩爾（6969）收報51.15元，跌17.1%。
京基系的KK文化（0550）公布，就新冠肺炎測試劑盒獨家分銷訂立協議。收報1.31元，跌16.56%。
今早及隔晚消息股表現
小米（1810）公布，美國法院撤銷美國投資者持股限制。收報28.15元，升1.44%。
阿里健康（0241）全年經調整後純利多賺2倍，不派息。收報20.6元，跌5.72%。
港鐵（0066）與嘉里物流（0636）宣布，推O2O新零售自取點，年內增至13間。港鐵收報44.85元，升1.13%；嘉里物流收報23.65元，無升跌。
工行（1398）公布，獲准與高盛資產管理，合組理財公司。收報5.07元，升1%。
金山軟件（3888）上季多賺17.6倍，按季則跌47%。收報56.3元，跌4.33%。
破頂股表現
醫療醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見20.5元，收報19.4元，跌1.02%；復星醫藥（2196）創上市新高，見65.9元，收報64.7元，升7.83%；醫思醫療（2138）創上市新高，見12.8元，收報12.64元，升2.43%；金斯瑞（1548）創52周高，見27.75元，收報27.35元，升6.21%；基石藥業（2616）創52周高，見14.34元，收報13.66元，升7.56%；中國中藥（0570）創52周高，見5.03元，收報4.99元，升4.39%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見12.96元，收報12.8元，升11.3%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.48元，收報3.4元，升8.63%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.55元，收報7.5元，升13.64%。
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見157.9元，收報156元，跌0.13%；特步（1368）創上市新高，見7.86元，收報7.65元，升2.14%；申洲國際（2313）創上市新高，見206.8元，收報204.2元，升0.99%。
內需股破頂，包括，百勝中國（9987）創上市新高，見507元，收報506元，升0.6%；同程藝龍（0780）創上市新高，見21.3元，收報21.1元，升2.68%；世茂服務（0873）創上市新高，見21.95元，收報21.5元，升7.5%；周大福（1929）創52周高，見14.48元，收報14.2元，升2.31%。
其他破頂股包括，招商銀行（3968）創上市新高，見71.85元，收報71.6元，升1.56%；中信証券（6030）創52周高，見21.95元，收報21.35元，跌2.51%；中華煤氣（0003）創52周高，見13.66元，收報13.66元，升1.49%。
破底股方面
破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.09元，收報0.092元，跌8.91%；快手（1024）創上市新低，見198.5元，收報204.8元，跌0.39%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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