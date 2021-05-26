網易雲音樂擬到港上市 集資逾70億
文章日期：2021年5月26日 16:19
內媒報道，網易（9999）擬分拆旗下網易雲音樂到港上市，向全球發售發售約2132萬股，當中90%為國際配售、10%在港公開發售，每股最高發行價330元，集資額約70.36億元。保薦人分別為中金公司、美國銀行及瑞士信貸。網易雲音樂對此不予置評。
網易旗下的創新業務及其他業務，除網易雲音樂外，還有網易嚴選、網易傳媒等，首季淨收入按年增長39.7%至42億元人民幣。網易曾於2018年11月披露，網易雲音樂有6億名註冊用戶；及後在2019年次季財報會議上，透露該數據已突破8億，同比增長50%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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