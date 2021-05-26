報道引述消息指，銀行亦被要求需全面結束現存的相關倉位。消息指，有關投資相連產品的風險很難被普通投資者發現，及難以承擔，而銀行亦沒有足夠的能力穩拖地控制有關產品風險。

目前有關產品對內地銀行體系的風險屬未知數。據報中國銀保監會是在今年下達的這項命令，銀保監會沒有立即回覆路透尋求置評的電郵。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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