路透社：內地要求銀行停止銷售大宗商品期貨掛勾產品
文章日期：2021年5月26日 16:07
路透社報道，內地銀監要求銀行停止向散戶銷售大宗商品期貨掛勾的投資產品，以阻止投資者因近期商品價格波動而遭受損失。
報道引述消息指，銀行亦被要求需全面結束現存的相關倉位。消息指，有關投資相連產品的風險很難被普通投資者發現，及難以承擔，而銀行亦沒有足夠的能力穩拖地控制有關產品風險。
目前有關產品對內地銀行體系的風險屬未知數。據報中國銀保監會是在今年下達的這項命令，銀保監會沒有立即回覆路透尋求置評的電郵。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
攜手撐公益金 公眾每捐1元 長江、李嘉誠基金會雙倍支持捐2元