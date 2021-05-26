根據該激勵計劃，長汽將向包括高級管理人員、子公司董事及中層人員和核心技術骨幹共586人，授予4318.4萬股限制性股票，佔公司股份總數0.469%，另外預留863.70萬股。

同時，計劃將根據每個考核年度業績目標達成情況，確定上述限制性股票的可解除禁售比例。其中，首個解禁期要求，今年汽車銷量不低於149萬輛，年淨利潤不低於68億元（人民幣，下同）；第二個解禁期，要求明年汽車銷量不低於190萬輛，淨利潤不低於82億元；第三個解禁期則要求2023年汽車銷量不低於280萬輛，淨利潤不低於115億元，變相為長汽定下了至2023年的銷售及盈利目標。

瑞信及大和均認為該股份激勵計劃屬正面消息。瑞信指，計劃可鼓勵參與者積極作出包括對控制成本、改善經營效率等對公司有好處的決定，而且就長汽所定目標，今年銷量規模大致符合預期，明年及2023年銷量規模的要求則高於市場預期，但盈利目標過於保守。該行維持長汽「跑贏大市」評級，目標價40元。

大和則指，計劃對今年至2023年的目標有所更新，假如完成目標85%，仍可解鎖85%的激勵股份，與之前的目標比較，新目標有所提升，認為是正面影響。雖然長汽在銷量目標較進取，不過在盈利能力改善方面未有太聚焦，每輛車的利潤目標只在4100元至4600元，水平低於去年的4800元，但整體而言，長汽的目標稍為正面，予「買入」評級。

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