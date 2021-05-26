虛擬銀行｜天星銀行：中小企銀行服務試業 邀百間企業測試
文章日期：2021年5月26日 15:40
陸續有虛擬銀行推出針對中小企的銀行服務。天星銀行宣布，中小企銀行戶口服務已進入金管局的金融科技監管沙盒測試，昨日（25日）開始為中小企銀行戶口服務作公開試業，提供100個名額，有興趣參加沙盒測試的中小企可先在天星銀行企業銀行官網登記。
該行指，由試業期開始至今年12月31日期間，所有參與試業的客戶存放的首100萬港元存款可享有1%活期存款利率，全期最高可賺取6,000元利息。若客戶於開戶後成功啟用企業網上銀行服務及完成特定的轉賬交易，銀行將額外奬賞客戶港幣1,000元。
中小企銀行戶口服務申請人及相關人士需要是該行的個人理財賬戶客戶，其公司可透過遙距開戶服務開立「簡易企業賬戶」，開戶手續費及服務月費全免，戶口服務不設最低結餘要求。
天星銀行行政總裁姚文松表示，中小企能遙距開戶，流程簡單且快，可48小時內完成開戶，簡易戶口設有港元、美元、人民幣等3個幣種。
姚指，昨啟動試業後便收到不少客戶查詢，而沙盒測試7月底完成，之後會向金管局報告，現未有確實正式全面推出企業服務的時間。他又說，正密鑼緊鼓準備全新中小企貸款服務，冀快推出。
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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