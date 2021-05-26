該行指，由試業期開始至今年12月31日期間，所有參與試業的客戶存放的首100萬港元存款可享有1%活期存款利率，全期最高可賺取6,000元利息。若客戶於開戶後成功啟用企業網上銀行服務及完成特定的轉賬交易，銀行將額外奬賞客戶港幣1,000元。

中小企銀行戶口服務申請人及相關人士需要是該行的個人理財賬戶客戶，其公司可透過遙距開戶服務開立「簡易企業賬戶」，開戶手續費及服務月費全免，戶口服務不設最低結餘要求。

天星銀行行政總裁姚文松表示，中小企能遙距開戶，流程簡單且快，可48小時內完成開戶，簡易戶口設有港元、美元、人民幣等3個幣種。

姚指，昨啟動試業後便收到不少客戶查詢，而沙盒測試7月底完成，之後會向金管局報告，現未有確實正式全面推出企業服務的時間。他又說，正密鑼緊鼓準備全新中小企貸款服務，冀快推出。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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