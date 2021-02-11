ARKX國際配售建倉京東物流 涉資約1.5億元
文章日期：2021年5月26日 15:44
有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment Management）創辦人兼首席執行官Cathie Wood，旗下新推出的太空探索創新ETF（ARKX）周一（24日）建倉京東物流（2618）共380萬股，涉資約1.5億元，估計是從國際配售渠道獲得相關股份。
除京東物流外，基金同日買入空中出行公司Blade Air Mobility（美：BLDE）、串流平台Netflix（美：NFLX）及聯合技術（美：U）。
事實上，當初ARKX包括京東亦惹爭議，Cathie Wood接受ETF.com訪問時解釋，他們認為無人機是太空探索主題的一部分，京東可以受益。
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