除京東物流外，基金同日買入空中出行公司Blade Air Mobility（美：BLDE）、串流平台Netflix（美：NFLX）及聯合技術（美：U）。

事實上，當初ARKX包括京東亦惹爭議，Cathie Wood接受ETF.com訪問時解釋，他們認為無人機是太空探索主題的一部分，京東可以受益。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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