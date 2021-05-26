報告指中國吸煙人數超過3億，15歲及以上人羣吸煙率為26.6%，其中男性吸煙率高達50.5%。煙草每年使中國100多萬人失去生命，如不採取有效行動，預計到2030年將增至每年200萬人，到2050年增至每年300萬人。報告列舉了吸煙及二手煙暴露與四大慢性病的即慢性呼吸疾病、惡性腫瘤、心血管疾病及糖尿病之間的關聯方面全球最新的研究證據，同時指出，有充分證據表明電子煙是不安全的，會對健康產生危害。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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