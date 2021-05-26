衞健委、世衞：吸煙危害健康 電子煙不安全 思摩爾跌17%
文章日期：2021年5月26日 15:45
內媒報道，國家衞健委和世衞組織駐華代表處共同發布《中國吸煙危害健康報告2020》，同時指出，有充分證據表明電子煙是不安全的，會對健康產生危害。思摩爾（6969）曾跌最多17.26%，是3月23日後最大跌幅，低見51.05元。
報告指中國吸煙人數超過3億，15歲及以上人羣吸煙率為26.6%，其中男性吸煙率高達50.5%。煙草每年使中國100多萬人失去生命，如不採取有效行動，預計到2030年將增至每年200萬人，到2050年增至每年300萬人。報告列舉了吸煙及二手煙暴露與四大慢性病的即慢性呼吸疾病、惡性腫瘤、心血管疾病及糖尿病之間的關聯方面全球最新的研究證據，同時指出，有充分證據表明電子煙是不安全的，會對健康產生危害。
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