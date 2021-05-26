路透社：WhatsApp向印度政府提訴 新規侵犯用戶私隱
文章日期：2021年5月26日 15:31
路透社引述消息人士報道，社交通訊程式WhatsApp已在印度向當地政府提起訴訟，試圖阻止周三（26日）生效、或會侵犯用戶私隱的新法規。
消息人士引述訴訟內容指，印度政府的新法規要求社交媒體平台，必須依照官方要求指認訊息的「原始發布者」；WhatsApp希望印度法院裁定，涉及的新規違反印度憲法對隱私權的保障。
另一位消息人士表示，WhatsApp在此訴訟中，將引用印度最高法院2017年的一項裁決「除非有違合法性、必要性及相稱性，否則必須保障的的私隱」。WhatsApp認為，有關新法規並未符合上述條件，例如欠缺國會的明確支持。
現時WhatsApp在印度擁有近4億用戶，雖然法律要求WhatsApp只揭露明確被指控有不法行為的人士的身份，據報WhatsApp表示，事實上是無法單獨做到這一點。由於訊息是端對端加密的，為了遵守法律，WhatsApp稱必須打破對訊息的接收者及來源者的加密。
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