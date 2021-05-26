攜手撐公益金 公眾每捐1元 長江、李嘉誠基金會雙倍支持捐2元
文章日期：2021年5月26日 15:18
新冠疫情持續，好多籌款活動都受阻礙，不過一向支持公益金的長江集團就無手軟，公布今年特別與李嘉誠基金會攜手突破等額配對模式，只要公眾係5月29日的「萬眾同心公益金」電視籌款節目中，經長江捐款熱線「18282」為「公益金及時抗疫基金」籌款，每捐1蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2蚊！
據指，今次已經係長江集團第二次聯手李嘉誠基金會支持公益金，對上一次係2018年公益金成立五十周年時共捐款1000萬元。而長江已經連續21年榮膺公益金三大最高籌款機構之一，去年面對疫情，亦為支援因疫情而影響生計的本港居民，長江集團隨即以一比一配對電話捐款為項目籌款，今年就再創新意，想出呢個你捐一蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會捐兩蚊的方法，希望刺激大家行善。
而且身兼兩職，即係長江主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅還再次粉墨登場，以雙重身份同香港公益金會長李業廣演繹今次籌款的概念，目的都係希望大家有力出力，大家多多益善啦。
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