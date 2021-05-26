據指，今次已經係長江集團第二次聯手李嘉誠基金會支持公益金，對上一次係2018年公益金成立五十周年時共捐款1000萬元。而長江已經連續21年榮膺公益金三大最高籌款機構之一，去年面對疫情，亦為支援因疫情而影響生計的本港居民，長江集團隨即以一比一配對電話捐款為項目籌款，今年就再創新意，想出呢個你捐一蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會捐兩蚊的方法，希望刺激大家行善。

而且身兼兩職，即係長江主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅還再次粉墨登場，以雙重身份同香港公益金會長李業廣演繹今次籌款的概念，目的都係希望大家有力出力，大家多多益善啦。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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