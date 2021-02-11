螞蟻ABS「終止」發行 因監管機構認為整改及降槓桿進度緩慢
文章日期：2021年5月26日 14:02
彭博社引述接近螞蟻集團整改工作的消息指，螞蟻的ABS(資產證券化)早前「終止」發行，是由於監管機構認為螞蟻整改及降槓桿的進度緩慢。
消息指，螞蟻須儘快將槓桿率降至淨資產的4倍之內，而去年9月螞蟻集團的水平在4.7倍。
螞蟻集團未立即予以置評。
昨日，上交所披露的信息顯示，合計180億元人民幣的螞蟻集團借唄和花唄兩項ABS，狀態更新為「終止」。
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