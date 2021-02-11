消息指，螞蟻須儘快將槓桿率降至淨資產的4倍之內，而去年9月螞蟻集團的水平在4.7倍。

螞蟻集團未立即予以置評。

昨日，上交所披露的信息顯示，合計180億元人民幣的螞蟻集團借唄和花唄兩項ABS，狀態更新為「終止」。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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