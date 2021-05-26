他又說，港鐵較早前購入德福廣場二期及將軍澳站Pop Corn二期，藉此以穩定的經常性收入，維持對鐵路穩定服務及重型投資所需。港鐵藉此優化投資組合，適時進行收購。至於最近有九龍灣德福花園業主聯署要求港鐵跟進大厦外牆维修方面，主席歐陽伯權稱，將要求管理層另行電郵回覆。

對於有股東提問，在2019年中社會運動期間，港鐵車站被破壞後復修情況時，車務總監劉天成表示，在社運期間，已破壞的車站設施已經大部分修復，公司正考慮用民事訴訟，及以相關刑事框架，展開追討。

在股東跟進最近港鐵出現石硤尾及杏花邨站查票員與市民衝突事件，劉天成表示，在石硤尾站發生的事件已按程序處理，於杏花邨站發生的事件已交由警方調查。公司方面已對查票員提供支援及培訓，並謂如乘客拒透露其情況，難以跟進乘客的特殊需要。

記者：陳偉燊

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

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合辦：明報財經 及 王道財經

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