集團指，該產品結合臨床表現與其他實驗室的檢測結果，對懷疑感染COVID-19的患者作診斷的輔助用具。該產品亦獲得相關認證。

KK文化在2020年下半年才展開醫療及保健服務板塊業務，集團指鑒於新冠肺炎疫情持續，並在全球各地擴散，預料全球對相關測試產品的需求持續，並認為協議將為擴大旗下醫療服務產品的良機，將會令股東回報達至最高。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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