KK文化就新冠肺炎測試劑盒獨家分銷訂立協議
文章日期：2021年5月26日 12:17
京基系的KK文化（0550）公布，集團非全資附屬京基天資醫療科技已與上交所上市的基蛋生物（滬603387）訂立獨家分銷協議，基蛋生物須委任京基天資為香港地域的獨家分銷商，負責為新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒（膠體金法）的登記、推廣、銷售、分銷、參與競投、維護及售後技術服務，為期一年。
集團指，該產品結合臨床表現與其他實驗室的檢測結果，對懷疑感染COVID-19的患者作診斷的輔助用具。該產品亦獲得相關認證。
KK文化在2020年下半年才展開醫療及保健服務板塊業務，集團指鑒於新冠肺炎疫情持續，並在全球各地擴散，預料全球對相關測試產品的需求持續，並認為協議將為擴大旗下醫療服務產品的良機，將會令股東回報達至最高。
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