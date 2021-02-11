恒指重上29000點創本月新高 半日升206點 體育用品、藥股續破頂
文章日期：2021年5月26日 12:07
美股向下，港股延續昨日升勢，恒指今早高開145點，最多曾升263點，高見29174.06點，是2021年4月29日29405.12點後最高。
恒指半日收市升206點或0.71%，報29117點，半日高低波幅146點。大市半日成交金額857億元；國指升56點或0.52%，報10849點。恒生科技指數收報8068點，升0.8%。
藍籌40隻升，14隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升4.69%，收報47.95元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.96%，收報284.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；阿里健康（0241）跌6.86%，收報20.35元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是鴻騰（6088）收報2.16元，升6.93%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報20.35元，跌6.86%。
北水南下合計淨流入12.29億元，較上日減少84.37%，連續第11日流入，累計流入547.42億元。南水北上合計淨流入54.25億元人民幣，較上日減少75.03%，連續第3日流入，累計流入290.35億元。
小米（1810）公布，美國法院撤銷美國投資者持股限制。收報27.95元，升0.72%。
阿里健康（0241）全年經調整後純利多賺2倍，不派息。收報20.35元，跌6.86%。
港鐵（0066）與嘉里物流（0636）宣布，推O2O新零售自取點，年內增至13間。港鐵收報44.6元，升0.56%；嘉里物流收報23.65元，無升跌。
工行（1398）公布，獲准與高盛資產管理，合組理財公司。工行收報5.06元，升0.8%。
金山軟件（3888）上季多賺17.6倍，按季則跌47％。金山軟件收報56.65元，跌3.74%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見157.9元，收報156.1元，跌0.06%；特步（1368）創上市新高，見7.86元，收報7.66元，升2.27%；申洲國際（2313）創上市新高，見206.8元，收報200元，跌1.09%。
醫療醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見20.5元，收報19.68元，升0.41%；復星醫藥（2196）創上市新高，見64元，收報63.45元，升5.75%；金斯瑞（1548）創52周高，見27.5元，收報27.5元，升6.8%；基石藥業（2616）創52周高，見14.1元，收報14.06元，升10.71%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見12.96元，收報12.58元，升9.39%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.4元，收報3.4元，升8.63%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.48元，收報7.29元，升10.45%。
內需股破頂，包括，百勝中國（9987）創上市新高，見507元，收報504.5元，升0.3%；同程藝龍（0780）創上市新高，見21.3元，收報21.15元，升2.92%。
其他破頂股包括，招商銀行（3968）創上市新高，見71.85元，收報71.5元，升1.42%；中信証券（6030）創52周高，見21.95元，收報21.5元，跌1.83%；周大福（1929）創52周高，見14.48元，收報14.22元，升2.45%；恒地（0012）創52周高，見36.75元，收報36.4元，升1.11%。
破底股方面
破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.09元，收報0.09元，跌10.89%；快手（1024）創上市新低，見198.5元，收報205元，跌0.29%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
恒指高開145點 重上29000點 海底撈升3.7% 小米升1.8% 申洲破頂
港股ADR升163點 美期、亞股向上 小米、DYNAM JAPAN公布業績