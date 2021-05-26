港鐵：物流及電商為新企業策略其中一部份
文章日期：2021年5月26日 11:46
港鐵（0066）主席歐陽伯權今早在公司舉行股東會前與傳媒會面指出，公司已實行新的企業計劃，冀發揮香港核心業務的潛力，及保持中國及國際業務的增長，另會推動ESG(環境、社會責任及管治)，同時投入1000億元，興建東涌延線、屯門南、古洞、北延線等新鐵路線，及興建小濠灣車廠上蓋計劃。行政總裁金澤培補充，繼港鐵與嘉里物流（0636）合作搞新零售之後，物流及電商為新策略的其中一部份，以支持公司多元化發展。
金澤培補充，在應付1000億元的新發展計劃，公司有好的根基及足夠條件融資，包括利用派息後的結餘盈利、借貸及盡各方面尋求融資。歐陽伯權進一步指，將來在ESG方面，於E方面，會推動減碳排放及綠化車站; 在S方面會提供更多如育嬰室及洗手間等利便乘客的措施。在G方面則正進行完善架構，釐定權責、分清工作、提升效率及優化管治文化。
另在通關方面，歐陽伯權指出，當中港兩地政府達成協議之後，港鐵會予以配合，並且會與九廣鐵路之間依據雙方的合同去安排。金澤培表示，他們已經為通關及跨境鐵路重啟準備好，可以很快配合。
至於在屯馬線及沙中線過海通車方面，金澤培稱，屯馬線測試試營已順利完成，希望盡快通車，並正與港府就通車時間方面進行溝通。至於沙中線過海路段，則受新舊路軌接軌以及新車、新訊號系统延遲，他們正尋求方法追趕進度，但是要在明年首季開通則較嚴峻。
在接種新冠肺炎疫苗方面，歐陽伯權說，管理層正與政府就安排外展接種疫苗方面溝通，但接種與否屬個人事情，公司會多方面方便員工接種疫苗。
記者：陳偉燊
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