金澤培補充，在應付1000億元的新發展計劃，公司有好的根基及足夠條件融資，包括利用派息後的結餘盈利、借貸及盡各方面尋求融資。歐陽伯權進一步指，將來在ESG方面，於E方面，會推動減碳排放及綠化車站; 在S方面會提供更多如育嬰室及洗手間等利便乘客的措施。在G方面則正進行完善架構，釐定權責、分清工作、提升效率及優化管治文化。

另在通關方面，歐陽伯權指出，當中港兩地政府達成協議之後，港鐵會予以配合，並且會與九廣鐵路之間依據雙方的合同去安排。金澤培表示，他們已經為通關及跨境鐵路重啟準備好，可以很快配合。

至於在屯馬線及沙中線過海通車方面，金澤培稱，屯馬線測試試營已順利完成，希望盡快通車，並正與港府就通車時間方面進行溝通。至於沙中線過海路段，則受新舊路軌接軌以及新車、新訊號系统延遲，他們正尋求方法追趕進度，但是要在明年首季開通則較嚴峻。

在接種新冠肺炎疫苗方面，歐陽伯權說，管理層正與政府就安排外展接種疫苗方面溝通，但接種與否屬個人事情，公司會多方面方便員工接種疫苗。

記者：陳偉燊

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