彭博社：因為煤礦礦難增加 所以中國打擊比特幣挖礦
文章日期：2021年5月26日 11:39
彭博社引述消息指，中國近期不斷升級打擊加密貨幣挖礦行為，原因之一，是加密貨幣挖礦對電力需求增加，引發非法採煤活動增加。
報道指，因加密貨幣挖礦需求，導致煤礦挖礦需求增加，使一些偏遠地區的煤礦主在沒有得到官方批准的情況下，私自開採部分此前已被廢棄的煤礦，並引發多宗礦難，例如，4月發生在新疆昌吉的一起煤礦事故，就屬於上述情況，該事故導致21人被困井下。
報道引述消息指，當局認定支撐著比特幣等數字貨幣的服務器場耗電量飆升，是中國某些地區煤炭需求不斷成長背後的一個關鍵因素，隨後決定採取行動。該人士參與了就這個問題舉行的高層政府會議。
中國國家發改委和國家能源局未立即回應彭博社尋求置評的請求。
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