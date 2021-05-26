報道指，因加密貨幣挖礦需求，導致煤礦挖礦需求增加，使一些偏遠地區的煤礦主在沒有得到官方批准的情況下，私自開採部分此前已被廢棄的煤礦，並引發多宗礦難，例如，4月發生在新疆昌吉的一起煤礦事故，就屬於上述情況，該事故導致21人被困井下。

報道引述消息指，當局認定支撐著比特幣等數字貨幣的服務器場耗電量飆升，是中國某些地區煤炭需求不斷成長背後的一個關鍵因素，隨後決定採取行動。該人士參與了就這個問題舉行的高層政府會議。

中國國家發改委和國家能源局未立即回應彭博社尋求置評的請求。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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