滬指未能企穩3600點 半日漲0.29%
文章日期：2021年5月26日 11:28
滬深兩市半日個別發展。滬指一度升穿3600點，高位見3603點，惟未能企穩，收報3592點，升10點或0.29%，成交額3007億元人民幣（下同）。
深證成指反覆向下，低位見14762點，收報14772點，跌73點或0.5%，成交額3368億元，兩市合共成交額6375億元。
創板指3200點得而復失，半日一度升至3228點，惟之後回吐，收報3191點，跌36點或1.13%。
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