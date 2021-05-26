在岸人民幣接力升穿6.4 在岸、離岸價再創逾3年最強
文章日期：2021年5月26日 11:27
人行保持人民幣由市場定價的策略，今早中間價未見出手阻止升值，人民幣在岸及離岸價今早雙雙升值再破頂。
在岸人民幣曾升值最多0.23%，幅度較上日的0.27%略低，但升值至6.3961元，是2018年6月14日6.3872元後最強，目前暫連續第5日升值，累計升值0.0388元，對上一次連續升值5日是今年4月16日。在岸價現報6.3961元，升值0.2277%。
離岸人民幣曾升值最多0.37%，是5月24日後最大升值幅度，今早曾升值至6.3873元，是2018年6月14日6.3832元後最強。現報6.3876，升值0.36%。
彭博社引述交易員稱，結匯偏多且國有大行未死守價位。
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