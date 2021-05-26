在岸人民幣曾升值最多0.23%，幅度較上日的0.27%略低，但升值至6.3961元，是2018年6月14日6.3872元後最強，目前暫連續第5日升值，累計升值0.0388元，對上一次連續升值5日是今年4月16日。在岸價現報6.3961元，升值0.2277%。

離岸人民幣曾升值最多0.37%，是5月24日後最大升值幅度，今早曾升值至6.3873元，是2018年6月14日6.3832元後最強。現報6.3876，升值0.36%。

彭博社引述交易員稱，結匯偏多且國有大行未死守價位。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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