港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連跌
文章日期：2021年5月26日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.16點子至0.08446%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.64點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.34點子至0.05643%；2星期HIBOR跌0.41點子至0.06482%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.17107%；6個月期HIBOR升0.12點子至0.30161%；12個月期HIBOR升0.25點子至0.43357%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.091%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0065%，終止連續2日收窄，利差是2021年5月21日後最高，當日差距為-0.0059%
對上一次終止連續2日收窄，是2021年5月19日，當日利差報-0.0122%。
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