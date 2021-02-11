港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.64點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.34點子至0.05643%；2星期HIBOR跌0.41點子至0.06482%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.17107%；6個月期HIBOR升0.12點子至0.30161%；12個月期HIBOR升0.25點子至0.43357%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.091%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0065%，終止連續2日收窄，利差是2021年5月21日後最高，當日差距為-0.0059%

對上一次終止連續2日收窄，是2021年5月19日，當日利差報-0.0122%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

阿里健康曾跌8.5% 暫為表現最差藍籌

台積電Sony據報或合資建晶片廠 投資額逾1萬億日圓

摩根士丹利機構經紀業務負責人Ed Keller將辭任

快手股價自今年高位「腰斬」 200元大關不保 創上市新低

恒指高開145點 重上29000點 海底撈升3.7% 小米升1.8% 申洲破頂

滬深三大指數高開 人行零投放零回籠

港股ADR升163點 美期、亞股向上 小米、DYNAM JAPAN公布業績

流動性過剩 聯儲局逆回購量升至紀錄第三高

小米：美國法院撤銷美國投資者持股限制

樓價創15年最大升幅 憂慮通脹加劇 美股向下 道指跌81點