摩根士丹利機構經紀業務負責人Ed Keller將辭任
文章日期：2021年5月26日 10:23
摩根士丹利表示，機構經紀業務全球負責人Ed Keller因健康問題辭去現有職務，Penny Novick和Kim Shaw將接任。
大摩一份備忘錄中稱，由於個人健康問題，Ed Keller已提出請辭，之後將以另一角色回到公司。Ed Keller自2009年以來一一直在機構經紀部門供職。該部門與對沖基金和家族理財室「打交道」，提供現金管理、證券借貸等服務。
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