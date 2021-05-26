大摩一份備忘錄中稱，由於個人健康問題，Ed Keller已提出請辭，之後將以另一角色回到公司。Ed Keller自2009年以來一一直在機構經紀部門供職。該部門與對沖基金和家族理財室「打交道」，提供現金管理、證券借貸等服務。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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