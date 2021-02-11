快手股價自今年高位「腰斬」 200元大關不保 創上市新低
文章日期：2021年5月26日 09:53
短片平台快手（1024）首季成績表欠佳，遭多家大行削減目標價，股價今早繼續插水，失守200元大關，最多跌3.1%，低見199.2元，創上市新低，與今年2月中旬417.8元高位相比，股價遭「腰斬」，最新報199.9元，跌2.7%。
此前，快手公布3月底止首季度業績，季內收入達170.19億元（人民幣、下同），按年增長36.6%，當中線上營銷服務的收入按年增長161.5%至86億元，對總收入的貢獻首次超過50%。電商交易總額同樣取得亮眼表現，按年增長219.8%，達到1186億元。虧損則達577.51億元，按年擴大89.4%；經調整虧損49.2億元，去年同期經調整虧損為43.4億元。平均日活躍用戶達2.95億，按年增長16.6%。
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