此前，快手公布3月底止首季度業績，季內收入達170.19億元（人民幣、下同），按年增長36.6%，當中線上營銷服務的收入按年增長161.5%至86億元，對總收入的貢獻首次超過50%。電商交易總額同樣取得亮眼表現，按年增長219.8%，達到1186億元。虧損則達577.51億元，按年擴大89.4%；經調整虧損49.2億元，去年同期經調整虧損為43.4億元。平均日活躍用戶達2.95億，按年增長16.6%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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