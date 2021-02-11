恒指高開145點 重上29000點 海底撈升3.7% 小米升1.8% 申洲破頂
文章日期：2021年5月26日 09:25
恒指今早高開145點或0.51%，報29056點，成交金額34億元；國指今早高開46點或0.43%，報10838點。恒生科技指數開市報8044點，升0.5%。
藍籌24隻升，19隻下跌，12隻無升跌。海底撈（6862）升3.71%，報47.5元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.38%，報624.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；阿里健康（0241）跌1.6%，報21.5元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.61%，報48.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報12.94元，升5.37%；跌幅最大的是網易（9999）開市報177.4元，跌1.93%。
多間公司公布業績，績前表現如下，小米（1810）獲美國法院撤銷美國投資者持股限制，開市報28.25元，升1.8%；DYNAM JAPAN（6889）開市報6.98元，無升跌。
阿里健康（0241）全年經調整後純利多賺2倍，不派息。開市報21.5元，跌1.6%。
港鐵（0066）與嘉里物流（0636）宣布，推O2O新零售自取點，年內增至13間。港鐵開市報44.35元，無升跌；嘉里物流開市報23.65元，無升跌。
工行（1398）公布，獲准與高盛資產管理，合組理財公司。開市報5.04元，升0.4%。
金山軟件（3888）上季多賺17.6倍，按季則跌47％。開市報59.2元，升0.59%。
破頂股包括，同程藝龍（0780）創上市新高，見20.75元，開市報20.75元，升0.97%；申洲國際（2313）創上市新高，見203元，開市報203元，升0.4%。
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