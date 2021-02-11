道期升0.21%，標期升0.28%，納期升0.39%。日股現升0.06%，韓股現升0.09%，澳股現跌0.12%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，小米（1810）、DYNAM JAPAN（6889）等。

小米（1810）公布，美國法院撤銷美國投資者持股限制。

阿里健康（0241）全年經調整後純利多賺2倍，不派息。

港鐵（0066）與嘉里物流（0636）宣布，推O2O新零售自取點，年內增至13間。

工行（1398）公布，獲准與高盛資產管理，合組理財公司。

金山軟件（3888）上季多賺17.6倍，按季則跌47％。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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