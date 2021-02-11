港股ADR升163點 美期、亞股向上 小米、DYNAM JAPAN公布業績
文章日期：2021年5月26日 08:47
美股向下，港股ADR升163點或0.56%，報29073點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報628.07元；阿里巴巴（9988）升1.39%，折合報229.55元；美團（3690）升0.22%，折合報313.69元；匯控（0005）升3.06%，折合報47.41元；建行（0939）跌0.26%，折合報6.33元。
道期升0.21%，標期升0.28%，納期升0.39%。日股現升0.06%，韓股現升0.09%，澳股現跌0.12%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，小米（1810）、DYNAM JAPAN（6889）等。
小米（1810）公布，美國法院撤銷美國投資者持股限制。
阿里健康（0241）全年經調整後純利多賺2倍，不派息。
港鐵（0066）與嘉里物流（0636）宣布，推O2O新零售自取點，年內增至13間。
工行（1398）公布，獲准與高盛資產管理，合組理財公司。
金山軟件（3888）上季多賺17.6倍，按季則跌47％。
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