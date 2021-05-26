流動性過剩，周一亦有約54間交易對手方使用了逆回購工具，超過了2020年3月末處於新冠疫情恐慌高峰時的53間。

由於隔夜逆回購工具完全不提供收益，在使用量增加的情況下，導致從回購協議到國庫券在內各種短期證券的孳息率逼近或跌破零。根據Curvature Securities數據，隔夜一般擔保品回購利率跌至-0.02%，而美國財政部發行的4周期國庫券過去一個月來中標殖利率一直是0%。而中長期的美國10年期債息隔晚亦連跌第4日，曾跌最多3.07%低見1.552厘，是2021年5月7日後最低，而幅度亦是5月7日後最大。

流動性之所以過剩，市場解讀是由於聯儲局購買資產，以及美國財政部減少賬戶現金餘額使系統準備金增多、對州和地方政府的刺激政策撥款。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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