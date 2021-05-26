流動性過剩 聯儲局逆回購量升至紀錄第三高
文章日期：2021年5月26日 08:38
隔晚聯儲局進行的隔夜逆回購使用規模升至4330億美元，為2016年12月以來最高水平，也是自2013年9月該工具啟用以來第三高。
流動性過剩，周一亦有約54間交易對手方使用了逆回購工具，超過了2020年3月末處於新冠疫情恐慌高峰時的53間。
由於隔夜逆回購工具完全不提供收益，在使用量增加的情況下，導致從回購協議到國庫券在內各種短期證券的孳息率逼近或跌破零。根據Curvature Securities數據，隔夜一般擔保品回購利率跌至-0.02%，而美國財政部發行的4周期國庫券過去一個月來中標殖利率一直是0%。而中長期的美國10年期債息隔晚亦連跌第4日，曾跌最多3.07%低見1.552厘，是2021年5月7日後最低，而幅度亦是5月7日後最大。
流動性之所以過剩，市場解讀是由於聯儲局購買資產，以及美國財政部減少賬戶現金餘額使系統準備金增多、對州和地方政府的刺激政策撥款。
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