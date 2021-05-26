樓價創15年最大升幅 憂慮通脹加劇 美股向下 道指跌81點
文章日期：2021年5月26日 08:14
3月住房價格創2005年以來最大漲幅，市場憂慮通脹加劇，雖然聯儲局副主席淡化通脹憂慮，但表示未來幾次會議上可能討論減少買債，美股向下。比特幣重拾跌勢，紐約時段一度下挫6.5%，至36,494美元。以太幣等加密貨幣也紛紛向下。
道瓊斯工業平均指數收跌81點，跌幅0.24%，報34312點。標普500指數收跌8點，跌幅0.22%，報4188點。納斯達克綜合指數收跌4點，或0.03%，報13657點。
Amgen跌2.32%，報242美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低37點，而波音升1.39%，報240.74元，貢獻道指21點。
科技股方面，蘋果收市報126.9元，跌0.15%，谷歌母公司Alphabet收市報2362.87元，升0.07%，亞馬遜收市報3259.05元，升0.43%，Facebook收市報327.79元，升0.97%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.03%，報445點。德國DAX指數收漲0.18%，報15465點；法國CAC 40指數跌0.29%，報6390點；英國富時100指數收跌0.31%，報7029點。