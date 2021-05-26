3月住房價格創2005年以來最大漲幅，市場憂慮通脹加劇，雖然聯儲局副主席淡化通脹憂慮，但表示未來幾次會議上可能討論減少買債，美股向下。比特幣重拾跌勢，紐約時段一度下挫6.5%，至36,494美元。以太幣等加密貨幣也紛紛向下。