按收入來源分，截至去年年底9個月內，證券交易服務收入錄得1.92億元，期貨交易服務收入錄得4933萬元，財富管理服務收入錄得904萬元。於今年3月底，公司旗下約有17.2萬個託管及保證金賬戶，同期保證金賬戶有約6萬個。

集團孖展業務方面，於去年年底，保證金貸款結餘錄得3.83億元，同期保證金賬戶下證券總市值為31億元。公司本次上市，擬用集資額擴大孖展融資業務、拓展期貨交易業務、增聘人手、提升IT及企業品牌等。

致富於本地歷史悠久，前身致富投資於1979年由周松堦在港創立，隨後致富成為遠東交易所會員之一。現時周松堦仍是致富大股東，公司上市前持股81.3%。此外，致富總經理吳少梅持股4.5%，證券業務主管、股評人郭家安持股2%，私人投資業務主管葉海亞持股2%，資管兼投資業務主管鄧澤堂持股2%。

其他報道

Tesla宣布中國建數據中心 中央要求處理數據要「維護國家安全」

阿里健康全年經調整後純利多賺2倍 不派息

WhatsApp再褪軚 拒絕新條款用戶功能未受限

外管局指企業應做好匯率風險管理

亞馬遜據報近700億收購美高梅電影公司 本周公布

【賈文清專欄】療癒人民的音樂比賽

工行：獲准與高盛資產管理 合組理財公司

金山軟件上季多賺17.6倍 按季則跌47％

滬深股通淨買入217億元創歷史新高

黃國英：美股長遠跑贏中港股 炒虛幣回報難持久

香港FM Global彈性指數急跌7位 政治風險增

傳內銀出手阻人民幣升值 離岸價重回6.4之上 升值幅度收窄

傳為市監局反壟斷調查對象 貝殼找房：假消息 盤前跌幅收窄至約3%

中銀連接政府資料庫 手機開戶省卻人面辨識