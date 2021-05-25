本地券商致富擬上市 去年賺2800萬
文章日期：2021年5月25日 22:24
本地老牌券商致富今日向港交所遞表申請上市，獨家保薦人為交銀國際。根據初步招股資料，致富於本地有15間分行，於北京、上海、深圳設有3個辦事處。公司於2020財年收益錄得2.7億元，全年純利錄得2802萬元，按年跌18%。
按收入來源分，截至去年年底9個月內，證券交易服務收入錄得1.92億元，期貨交易服務收入錄得4933萬元，財富管理服務收入錄得904萬元。於今年3月底，公司旗下約有17.2萬個託管及保證金賬戶，同期保證金賬戶有約6萬個。
集團孖展業務方面，於去年年底，保證金貸款結餘錄得3.83億元，同期保證金賬戶下證券總市值為31億元。公司本次上市，擬用集資額擴大孖展融資業務、拓展期貨交易業務、增聘人手、提升IT及企業品牌等。
致富於本地歷史悠久，前身致富投資於1979年由周松堦在港創立，隨後致富成為遠東交易所會員之一。現時周松堦仍是致富大股東，公司上市前持股81.3%。此外，致富總經理吳少梅持股4.5%，證券業務主管、股評人郭家安持股2%，私人投資業務主管葉海亞持股2%，資管兼投資業務主管鄧澤堂持股2%。
其他報道
Tesla宣布中國建數據中心 中央要求處理數據要「維護國家安全」
傳為市監局反壟斷調查對象 貝殼找房：假消息 盤前跌幅收窄至約3%