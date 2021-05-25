Tesla宣布中國建數據中心 中央要求處理數據要「維護國家安全」
文章日期：2021年5月25日 21:15
Tesla（美︰TSLA）今晚在官方微博宣布，已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在境內。同時，Tesla將向車主開放車輛信息查詢平台。此項工作正在緊鑼密鼓地進行中。
Tesla指，很榮幸與業內專家就《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》展開研商，堅定支持行業的規範化發展，又指汽車數據安全非常重要，統一規範管理將更有利智能汽車的有序長遠發展。Tesla將盡一切努力來貫徹執行汽車數據安全管理工作，確保數據安全。
本月12日，國家網信辦發出徵求意見稿，旨在規範汽車數據處理活動，維護國家安全和公共利益。意見稿規定，個人信息或者重要數據應當依法在境內存儲，如需向境外提供的，應當通過國家網信部門組織的數據出境安全評估。
意見稿又提出，汽車製造商、經銷商等運營者收集和向車外提供車輛位置、駕駛人或乘車人音視頻等敏感個人信息，以及可以用於判斷違法違規駕駛的數據等，應當以直接服務於駕駛人或者乘車人為目的；默認為不收集，每次都應當徵得駕駛人同意授權；同時，駕駛人能夠隨時、方便地終止收集。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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