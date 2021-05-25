Tesla指，很榮幸與業內專家就《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》展開研商，堅定支持行業的規範化發展，又指汽車數據安全非常重要，統一規範管理將更有利智能汽車的有序長遠發展。Tesla將盡一切努力來貫徹執行汽車數據安全管理工作，確保數據安全。

本月12日，國家網信辦發出徵求意見稿，旨在規範汽車數據處理活動，維護國家安全和公共利益。意見稿規定，個人信息或者重要數據應當依法在境內存儲，如需向境外提供的，應當通過國家網信部門組織的數據出境安全評估。

意見稿又提出，汽車製造商、經銷商等運營者收集和向車外提供車輛位置、駕駛人或乘車人音視頻等敏感個人信息，以及可以用於判斷違法違規駕駛的數據等，應當以直接服務於駕駛人或者乘車人為目的；默認為不收集，每次都應當徵得駕駛人同意授權；同時，駕駛人能夠隨時、方便地終止收集。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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