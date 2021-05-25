阿里健康全年經調整後純利多賺2倍 不派息
文章日期：2021年5月25日 21:12
阿里健康（0241）公布截至今年3月底為止的全年業績，主要受旗下醫藥電商平台服務和醫藥自營業務表現強勁推動，公司經調整後純利按年增長近2倍至6.3億元（人民幣，下同），實現年度扭虧為盈，不派末期息。年內，阿里健康總收入按年增加61.7%至155.2億元，毛利按年增長62.1%至36.2億元。
其中，阿里健康醫藥自營業務收入按年增長62.5%至132.2億元，主要得益於阿里健康的運營及品牌優勢，以及團隊的高效執行能力；同期，以「阿里健康」品牌運營的醫藥自營業務也保持強勁增長，藥品收入增長86.1%，藥品收入佔比提升至64.8%。
截至今年3月底，由阿里健康運營的天貓醫藥平台年度活躍消費者超過2.8億，按年增長9000萬人；服務逾2.3萬個商家，按年增加8000個。醫藥電商平台業務收入同比增長67.9%至19.65億元。
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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