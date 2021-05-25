其中，阿里健康醫藥自營業務收入按年增長62.5%至132.2億元，主要得益於阿里健康的運營及品牌優勢，以及團隊的高效執行能力；同期，以「阿里健康」品牌運營的醫藥自營業務也保持強勁增長，藥品收入增長86.1%，藥品收入佔比提升至64.8%。

截至今年3月底，由阿里健康運營的天貓醫藥平台年度活躍消費者超過2.8億，按年增長9000萬人；服務逾2.3萬個商家，按年增加8000個。醫藥電商平台業務收入同比增長67.9%至19.65億元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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