WhatsApp再褪軚 拒絕新條款用戶功能未受限
文章日期：2021年5月25日 21:08
社交通訊程式WhatsApp今年初宣布更新私隱條款，要求用戶在限期前同意與facebook（fb）分享個人資訊，否則帳戶將被刪除。據報WhatsApp擬再度「跪低」，表示即使用戶拒絕接受新私隱條款，WhatsApp功能亦不會因此受限制。
據歐洲科技新聞網站The Next Web（TNW）報道，WhatsApp現階段無意向拒絕接受新條款的用戶作出限制程式功能的行動，但會持續提醒用戶有關更新，又會在用戶使用到相關功能，例如與商戶通訊時，要求對方接受新用戶條款。
報道的在聲明中未有提及時間和期限，意味WhatsApp仍然有可能向拒絕接受新條款的用戶施加限制，甚至將帳號移除。
WhatsApp今年1月初通知用戶將更新私隱條款，要求用戶在2月8日之前同意與fb分享個人資訊，否則帳戶將被刪除，期限後來延至本月15日。事件曾觸發全球各地用戶「轉會」潮，紛紛探索其他替代品。及至本月7日fb再改口，指不會在限期當天即時封鎖尚未同意新條款的用戶帳號，但用戶的可用功能會逐步受限，其間WhatsApp會持續提醒用戶。
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