據歐洲科技新聞網站The Next Web（TNW）報道，WhatsApp現階段無意向拒絕接受新條款的用戶作出限制程式功能的行動，但會持續提醒用戶有關更新，又會在用戶使用到相關功能，例如與商戶通訊時，要求對方接受新用戶條款。

報道的在聲明中未有提及時間和期限，意味WhatsApp仍然有可能向拒絕接受新條款的用戶施加限制，甚至將帳號移除。

WhatsApp今年1月初通知用戶將更新私隱條款，要求用戶在2月8日之前同意與fb分享個人資訊，否則帳戶將被刪除，期限後來延至本月15日。事件曾觸發全球各地用戶「轉會」潮，紛紛探索其他替代品。及至本月7日fb再改口，指不會在限期當天即時封鎖尚未同意新條款的用戶帳號，但用戶的可用功能會逐步受限，其間WhatsApp會持續提醒用戶。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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