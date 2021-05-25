雙方首個新零售項目「Kerry Express @ MTR Shops」今日在港鐵香港站啟用，除此以外，其餘7個位於九龍、粉嶺、火炭、將軍澳、兆康、鑽石山及觀塘站的自取點，將於明日起啟用。該等自取點分為「互動店」及「自提櫃」兩種形式。其中「互動店」設有互動屏幕，可供顧客即時購買及提取一系列精選貨品。

港鐵公司商務總監楊美珍表示，顧客和乘客在網上下單後，便可順道於乘搭港鐵回家途中在車站取貨。嘉里物流綜合物流副總裁劉健培表示，憑藉港鐵公司在香港龐大的網絡，配合嘉里電子商務的服務能力，他們可以為更多網上消費者提供便利和唾手可得的服務。顧客可於KL Club及其他合作品牌網上平台購物時，可選擇在任何一家「Kerry Express @ MTR Shops」O2O自取點提取貨品。MTR Mobile註冊會員每次透過「Kerry Express @ MTR Shops」O2O自取點取貨，亦會獲得額外MTR分獎賞。另外， illy及Decathlon等品牌在雙方的新零售服務開幕時，將推出貨品限時優惠活動。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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