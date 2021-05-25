外管局指，隨著人民幣匯率形成機制逐步完善，匯率波動風險客觀存在，企業等市場主體需要逐步適應外匯市場環境變化。雖然中國企業匯率風險中性意識逐步提升，但不同市場主體在匯率風險管理認知方面仍存在著一定差異。

外管局同時透露，去年中國企業套保比率為17.1%，較2019年上升2.7個百分點；2021年一季度代客衍生品交易規模則為1350億美元，較去年同期大幅增長82.6%。但局方強調，不能簡單把沒有進行套期保值的企業都視作沒有進行匯率避險，因企業還可採用合同中增加匯率波動或重新定價的條款、以跨境人民幣或多種貨幣結算、資產負債自然對沖等匯率避險措施。

外管局認為，中國外匯市場的發展水平現時可滿足企業匯率風險管理需求，外匯衍生品市場已基本具備國際成熟產品，且外匯衍生品市場的參與銀行覆蓋全國各地及各類銀行，已基本不存在空白。去年中國外匯市場交易規模約30萬億美元，較2005年人民幣匯率形成機制改革時增長了22倍，其中60%是外匯衍生品交易。

下一步，外管局將繼續積極支持企業管理匯率風險，推進外匯市場深化發展和對外開放，引導和支持銀行進一步提升外匯業務水平，並提高外匯市場透明度，幫助企業深入理解外匯政策，正確判斷外匯形勢。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

【賈文清專欄】療癒人民的音樂比賽

工行：獲准與高盛資產管理 合組理財公司

金山軟件上季多賺17.6倍 按季則跌47％

滬深股通淨買入217億元創歷史新高

黃國英：美股長遠跑贏中港股 炒虛幣回報難持久

香港FM Global彈性指數急跌7位 政治風險增

傳內銀出手阻人民幣升值 離岸價重回6.4之上 升值幅度收窄

傳為市監局反壟斷調查對象 貝殼找房：假消息 盤前跌幅收窄至約3%

中銀連接政府資料庫 手機開戶省卻人面辨識