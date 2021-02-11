此交易將僅次於2017年斥資137億美元收購連鎖超市Whole Foods後，成為公司史上第二大交易。消息人士稱，雙方最快本周宣布達成協議。惟兩家公司均未有回應上述報道。

此前有報道指，亞馬遜有意為其Prime Video服務取得更多電視和電影內容，增加自己在市場上的競爭力，收購美高梅則可望幫助公司達成此目標。

美高梅是美國知名電影公司之一，跟美高梅酒店（MGM Resorts International）無關；旗下作品包括《亂世佳人》及《007占士邦》系列等，於2010年申請破產。另去年已有報道指，美高梅正尋求買家接盤，並已委任摩根士丹利及投資顧問公司LionTree啟動出售程序，目前股權由一批私募基金持有。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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