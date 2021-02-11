亞馬遜據報近700億收購美高梅電影公司 本周公布
文章日期：2021年5月25日 18:11
《華爾街日報》引述消息人士報道，科網巨頭亞馬遜（美：AMZN）接近完成對美國電影公司美高梅（MGM Studios）的收購，作價85億至90億美元（約658.8億至697.5億港元）。
此交易將僅次於2017年斥資137億美元收購連鎖超市Whole Foods後，成為公司史上第二大交易。消息人士稱，雙方最快本周宣布達成協議。惟兩家公司均未有回應上述報道。
此前有報道指，亞馬遜有意為其Prime Video服務取得更多電視和電影內容，增加自己在市場上的競爭力，收購美高梅則可望幫助公司達成此目標。
美高梅是美國知名電影公司之一，跟美高梅酒店（MGM Resorts International）無關；旗下作品包括《亂世佳人》及《007占士邦》系列等，於2010年申請破產。另去年已有報道指，美高梅正尋求買家接盤，並已委任摩根士丹利及投資顧問公司LionTree啟動出售程序，目前股權由一批私募基金持有。
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