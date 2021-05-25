金山軟件上季多賺17.6倍 按季則跌47％
文章日期：2021年5月25日 17:22
金山軟件（3888）公布上季業績，純利按年大升17.63倍至1.17億元（人民幣，下同），按季則跌47.14%。收入按年升33%至15.6億元，毛利按年升35.64%至13.16億元。毛利率達84%，按年升1個百分點，按季則持平。
季內收入增加主要受惠於辦公軟件及服務業務，該部分的收入按年升1.04倍，達7.7億元，按季則升2%，主要因市場對雲和協作需求不斷攀升，企業及政府授權業務和訂閱服務均取得快速增長。
網絡遊戲及其他業務收入按年跌0.63%至7.89億元，按季則跌7%，主要由於手遊的收益減少，部分被《劍網3》收益增長所抵消，按季比較減少大部分是由於現有手遊生命週期的自然衰減。
首季的研究及開發成本按年升38%，按季則升15%，達4.91億元。金山軟件董事長雷軍表示，展望未來，集團將堅持高強度的研發投入，重心放在包括雲及人工智能等新技術，推動創新升級。
金山軟件績前收報58.85元，全日升3.2%，成交額4.43億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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