季內收入增加主要受惠於辦公軟件及服務業務，該部分的收入按年升1.04倍，達7.7億元，按季則升2%，主要因市場對雲和協作需求不斷攀升，企業及政府授權業務和訂閱服務均取得快速增長。

網絡遊戲及其他業務收入按年跌0.63%至7.89億元，按季則跌7%，主要由於手遊的收益減少，部分被《劍網3》收益增長所抵消，按季比較減少大部分是由於現有手遊生命週期的自然衰減。

首季的研究及開發成本按年升38%，按季則升15%，達4.91億元。金山軟件董事長雷軍表示，展望未來，集團將堅持高強度的研發投入，重心放在包括雲及人工智能等新技術，推動創新升級。

金山軟件績前收報58.85元，全日升3.2%，成交額4.43億元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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