工行：獲准與高盛資產管理 合組理財公司
文章日期：2021年5月25日 17:25
工行（1398）公布，全資子公司工銀理財收到中國銀行保險監督管理委員會批覆，獲准與高盛資產管理有限責任合夥（Goldman Sachs Asset Management, L.P.，「高盛資產管理」）合作籌建中外合資理財公司。合資理財公司將由工銀理財與高盛資產管理共同出資設立，工銀理財和高盛資產管理出資比例將分別為49%和51%。
工行指，是次獲批，將有利於該行為客戶提供更加多樣化和專業化的理財服務，並進一步增強該行服務實體經濟的綜合能力。將盡快完成各項籌建工作。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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