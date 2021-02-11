滬深股通淨買入217億元創歷史新高
文章日期：2021年5月25日 17:12
A股連續兩日造好，兩市成交近萬億，加上中央出手壓抑大宗商品價格，市場對通脹憂慮降溫，並吸引外資流入，滬深股通錄得淨買入217.23億元（人民幣，下同），打破了2019年11月26日214億元淨買入紀錄，創下歷史新高，而前日的淨流入才僅逾6億元。
大摩亦看好A股表現，認為除了估值繼續具吸引力，A股未來幾年更廣泛的市場改革，對機構投資者而言會更有投資價值。另一方面，大摩亦看好A股中的券商股表現，認為此前受流動性收緊影響而表現不及H股的A股券商股，有追落後的空間，此外最近內地在券商展開財富管理業務方面有較積極討論，大摩認為這會令A股的券商股較H股的更受青睞。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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