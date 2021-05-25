黃國英：美股長遠跑贏中港股 炒虛幣回報難持久
文章日期：2021年5月25日 17:01
豐盛金融資管旗下英明伙伴絕對回報基金成立10週年，公司董事黃國英表示，基金由成立至今年4月30日，總回報為244%。他認為，基金表現屬中庸，昔日錯過許多投資機會，如30美元水平買入Tesla(TSLA)，但於180美元沽出。對於近日市況，他形容市場上出現許多「賭徒」，不少投資者買入虛擬貨幣投機，並於短時間內致富，但相信回報不會長久。他舉例說，旗下基金持有2%的虛幣，暴升三倍後回報僅6%，說不上吸引。但由於不少商戶接受虛擬貨幣，相信炒風仍會持續一段時間。
近日投資市場主要憂慮通脹升溫，但他表示，債市情況穩定加上美元持續弱勢，故不憂慮通脹升溫。他又預期，中港股市未來會跑輸環球市場，例如美的（000333）、格力（000651）等企業承受原材料加價壓力，令市場憂慮。反之，在近期波動市下，美國標普500指數具有良好抗跌能力，以致不少資金流入，加上疫苗持續接種，市場憧憬經濟重啟，相信美股表現長線優於中港股。
當中他看好幾個板塊，包括寵物相關股、半導體股如艾司摩爾（ASML）、有良好現流的超微半導體（AMD），指出晶片短缺將會支持售價。此外，又看好高端奢侈品如愛馬仕（法國上市：RMS），因改變款式後容易有加價埋由。他又指，不少人仍熱衷炒股，但富途（FUTU）這些劵商的股價已經到頂，會買入金融服務股如明晟（MSCI）、穆迪（MCO）等。他表示，現時是分散投資的黃金時代，基金中港投資分布約50%，美股約為30%，另外歐洲及日本股票各佔10%。
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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