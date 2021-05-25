近日投資市場主要憂慮通脹升溫，但他表示，債市情況穩定加上美元持續弱勢，故不憂慮通脹升溫。他又預期，中港股市未來會跑輸環球市場，例如美的（000333）、格力（000651）等企業承受原材料加價壓力，令市場憂慮。反之，在近期波動市下，美國標普500指數具有良好抗跌能力，以致不少資金流入，加上疫苗持續接種，市場憧憬經濟重啟，相信美股表現長線優於中港股。

當中他看好幾個板塊，包括寵物相關股、半導體股如艾司摩爾（ASML）、有良好現流的超微半導體（AMD），指出晶片短缺將會支持售價。此外，又看好高端奢侈品如愛馬仕（法國上市：RMS），因改變款式後容易有加價埋由。他又指，不少人仍熱衷炒股，但富途（FUTU）這些劵商的股價已經到頂，會買入金融服務股如明晟（MSCI）、穆迪（MCO）等。他表示，現時是分散投資的黃金時代，基金中港投資分布約50%，美股約為30%，另外歐洲及日本股票各佔10%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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