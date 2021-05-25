中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，該行今年首季的手機開戶數目按季升65%，手機銀行整體活躍客戶數目亦按年升逾3成，反映客戶對使用電子銀行服務處理個人財務的需求日增。採用「智方便」流動應用程式進行手機銀行開戶數碼身分認證，有助進一步優化該行手機開戶服務。

政府資訊科技總監辦公室對中銀香港使用「iAM Smart」讓客戶在手機銀行開戶表示歡迎。助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）潘士強表示，「iAM Smart」自去年12月底推出以來，登記人數一直穩步上升，至今已錄得超過35萬人登記，約有260萬人次曾透過「iAM Smart」接達及使用所需網上服務。

「智方便（iAM Smart）」應用程式（前稱數碼個人身分、eID）是政府斥資6,000萬元開發的個人化數碼服務平台，有4個主要功能，包括身分認證、自動填寫表格（即「填表通」）、個人化提示及數碼簽署，創新及科技局長薛永恒曾表示，平台啓用初期支援20多項常用政府網上服務，料今年中增至約110項公私營機構服務。

記者：胡學能

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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