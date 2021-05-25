香港FM Global彈性指數急跌7位 政治風險增
文章日期：2021年5月25日 16:29
保險巨企FM全球公司（FM Global）今日公布最新「全球彈性指數（Resilience Index）」，其中新加坡排名首次超越香港，排名全球第10名，為亞洲區內得分最高。香港本次排名急跌，較去年下降7位，跌至全球第26名；台灣則排29名，港台排名更為接近。而中國大陸被劃分為三個區，其中中西部得分最高，但也僅排71名。
報告指出，香港排名下跌，主要是由於政治風險急劇上升。其中分項評分的「政治風險」一項，香港由去年的25名急跌至81名。由於報告主要反映去年情況，因此其中指出，政治風險反映在民主運動日漸激烈，而中港局勢日漸緊張上。
根據資料，「全球彈性指數」每年依據營商環境的彈性情況，對全球約130個國家及經濟體進行排名。評分分為三大項，「經濟」、「風險質素」及「供應鏈」。而其中再有細分項目，例如「經濟」包括「生產力」、「政治風險」及「城鎮化程度」等。
香港今年分項得分方面，滿分為100分，「生產力」為51.1分，「政治風險」為50.7分，「用油集中度」為69.6分，「城鎮化程度」為95.4分。「供應鏈」方面，香港排名全球第二，其中「打擊貪污」為86.5分，「基建質素」為98分，「企業管治」為99分，「供應鏈能見度」為82.9分。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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