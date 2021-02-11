恒指升498點升穿100天線 成交增38% 內需、消費、藥、金融股破頂
文章日期：2021年5月25日 16:28
隔晚有多位聯儲局官員反駁有關通脹壓力將持續攀升的說法，使美債息回落，中港股市更大幅上升。恒指今早高開49點見全日底，午後最多曾升516點，全日高低波幅擴大至468點。
恒指收市升498點或1.75%，報28910點，一舉升穿20天線(28511.41點)、50天線(28661.24點)及100天線(28842.23點)。
全日成交金額1678億元，較上日增加38.87%，是5月20日1687.94億元成交後最多；國指升151點或1.42%，報10792點。恒生科技指數收報8004點，升1.62%。
藍籌48隻升，4隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升5.92%，收報116.3元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升4.18%，收報610元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻109點；中生製藥（1177）跌2.87%，收報8.79元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生科技指數成份股27隻升，4隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報29.25元，升9.55%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見205元，收報205.6元，跌11.46%。
北水南下合計淨流入78.59億元，較上日增加371.89%，連續第10日流入，累計流入535.14億元。南水北上合計淨流入217.23億元人民幣，創歷史新高，較上日增加1051.68%，連續第2日流入，累計流入236.1億元。
午後消息股表現
螞蟻年內暫停ABS融資計劃，以應對業務調整等壓力。阿里巴巴（9988）收報206元，升0.49%。
北京市海澱區教委澄清消息不實。新東方（9901）午後一度止跌回升，今早曾跌最多15.31%，低見70.8元，創上市新低，收報83.5元，跌0.12%。
今早及隔晚消息股表現
橋水達里奧稱寧願持有比特幣，也不持有債券；以及馬斯克再出口術撐起比特幣，稱與比特幣礦商討論使用可再生能源。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報16.3元，升11.19%；栢能集團（1263）收報3.74元，升4.47%；BC科技（0863）收報18.14元，升4.37%；雄岸科技（1647）收報0.285元，升3.64%；美圖公司（1357）收報2.03元，升1.5%。
不過，太陽國際（8029）叫停內地加密貨幣掘礦服務。收報0.83元，跌10.7%。
領展（0823）首次發行人民幣票據，息率地產同類最低。收報74.7元，升0.88%。
小米（1810）獲重新納入富時全球股票指數系列。收報27.75元，升4.13%。
碧桂園服務（6098）落實折讓6%配股籌104億，另發50億可轉債，均多過原計劃。收報78.15元，跌2.37%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報21.85元，升1.86%；金山軟件（3888）收報58.85元，升3.16%；華住集團（1179）收報438.6元，跌1.08%。
新希望服務（3658）上市，定價3.8元。收報3.82元，升0.52%。
寶光實業（0084）料全年虧損收窄至不少於6000萬元。收報0.09元，升2.27%。
微盟（2013）以15元，配趮.56億股，配售價較上日折讓約6.6%。另發行3億美元零息有擔保可換股債券。收報16.9元，升5.23%。
中生製藥（1177）首季多賺1.2倍，派季息0.02元。收報8.79元，跌2.87%。
快手（1024）首季虧損擴大至577億人幣，收入增37%。創上市新低，見205元，收報205.6元，跌11.46%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見157.5元，收報156.2元，升3.51%；特步（1368）創上市新高，見7.59元，收報7.49元，升1.77%；百勝中國（9987）創上市新高，見506.5元，收報503元，跌0.4%；申洲國際（2313）創上市新高，見202.2元，收報202.2元，升3.75%；同程藝龍（0780）創上市新高，見20.65元，收報20.55元，升2.96%。
消費股破頂，包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見28.5元，收報27.6元，升1.1%；周大福（1929）創52周高，見14.04元，收報13.88元，升2.97%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.175元，收報0.17元，跌1.16%。
醫療醫藥股破頂，包括，康寧傑瑞製藥（9966）創上市新高，見25.15元，收報21.85元，跌10.63%；康方生物（9926）創上市新高，見64.25元，收報61元，跌3.02%；醫思醫療（2138）創上市新高，見12.66元，收報12.34元，升4.22%；現代牙科（3600）創上市新高，見6.1元，收報5.88元，升3.52%；基石藥業（2616）創52周高，見13.22元，收報12.7元，升4.96%；石藥集團（1093）創52周高，見11.9元，收報11.54元，跌0.17%；神威藥業（2877）創52周高，見8.25元，收報7.57元，跌5.49%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.53元，收報8.13元，升3.04%。
金融股破頂，包括，招商銀行（3968）創上市新高，見70.7元，收報70.5元，升6.33%；中信証券（6030）創52周高，見21.9元，收報21.9元，升6.31%。
破底股方面
教育股破底包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.7元，收報1.87元，跌6.97%；新東方（9901）創上市新低，見70.8元，收報83.5元，跌0.12%；天立教育（1773）見52周低4.01元，收報4.37元，跌4.38%；成實外教育（1565）見52周低1.16元，收報1.2元，跌4%；新東方在綫（1797）見52周低11.1元，收報12.28元，升1.82%。
其他破底股包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.69元，收報1.76元，升3.53%；汽車之家（2518）創上市新低，見148元，收報150元，跌3.23%；快手（1024）創上市新低，見205元，收報205.6元，跌11.46%；恒大（3333）見52周低12.34元，收報12.5元，升0.16%。
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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