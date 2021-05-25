對於外電報道，中國市場監管部門已開始對貝殼找房涉嫌的反競爭行為進行調查。貝殼找房發公告澄清，相關報道為假消息。

受消息影響，貝殼找房盤前股價一度跌逾一成，現時跌幅已收窄為2.8%內。

15:45

《路透》報道，中國市監總局對在美國上市、騰訊（0700）及軟銀有份投資的貝殼找房（BEKE）啟動反壟斷調查。

中國反壟斷工作持續推進中。此前，阿里巴巴（9988）因涉「二選一」壟斷行為而被罰款182億元人民幣，當時58同城CEO、安居客董事會主席姚勁波舉報同行貝殼找房也有「二選一」的行為，呼籲國家對其罰款，而貝殼找房亦被要求自檢自查。

據知情人士報道，市監局正調查貝殼找房是否強迫地產商僅在其平台上列出物業訊息，包括鏈家及貝殼找房，即「二選一」壟斷行為。由於有關調查尚未公開，目前未知何時結束以及對公司產生甚麼影響。貝殼找房未就報道置評。

貝殼找房上周宣布，創辦人兼董事長左暉因病離世，終年50歲。

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