傳內銀出手阻人民幣升值 離岸價重回6.4之上 升值幅度收窄
文章日期：2021年5月25日 16:03
路透社引述消息報道，多間國有銀行於下午入市，在6.4元人民幣左右的價位買進美元，阻止人民幣快速升值。離岸人民幣午後曾升穿6.4關，消息公布後，一度重回6.4之上。
在岸人民幣今日曾升值最多0.27%，升值至6.4021元，是2018年6月14日6.3872元後最強。現報6.4066，升值0.19%。
離岸人民幣曾升值最多0.27%，升值至6.3922元，是2018年6月14日6.3832元後最強。現報6.4002，升值0.14%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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