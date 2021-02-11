報道引述消息指，螞蟻集團今年目前沒有發行ABS的計劃。但對「終止」兩筆ABS，未給出終止的原因。

螞蟻集團表示不予置評。

根據華金證券的測算，截至去年10月，螞蟻集團花唄和借唄的ABS存量餘額逾1700億元。

銀保監會和央行去年11月發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）》對跨省經營網絡小貸提出要求，包括實繳資本不低於50億、對同一投資人持牌數量設限等。若按單筆網絡小貸的聯合貸款中小貸公司出資不得低於30%及槓桿率的約束，彭博行業研究分析師Francis Chan測算，螞蟻可能需要向兩家小貸公司新注資至多800億元。該辦法反饋截止時間為去年12月2日；截至目前仍未落地實施。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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