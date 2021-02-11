螞蟻年內暫停ABS融資計劃 以應對業務調整等壓力
文章日期：2021年5月25日 15:21
螞蟻旗下兩筆ABS(資產證券化)於上交所的狀態更新為「終止」，彭博報道，據悉螞蟻已暫停該重要的融資工具，以應對資本金及業務調整壓力。
報道引述消息指，螞蟻集團今年目前沒有發行ABS的計劃。但對「終止」兩筆ABS，未給出終止的原因。
螞蟻集團表示不予置評。
根據華金證券的測算，截至去年10月，螞蟻集團花唄和借唄的ABS存量餘額逾1700億元。
銀保監會和央行去年11月發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）》對跨省經營網絡小貸提出要求，包括實繳資本不低於50億、對同一投資人持牌數量設限等。若按單筆網絡小貸的聯合貸款中小貸公司出資不得低於30%及槓桿率的約束，彭博行業研究分析師Francis Chan測算，螞蟻可能需要向兩家小貸公司新注資至多800億元。該辦法反饋截止時間為去年12月2日；截至目前仍未落地實施。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
恒指半日升358點 逼近100天線 藥股、內需股破頂 快手創上市新低
深圳賽格大廈離奇晃動 招商局商業房託：未見有商戶改租旗下寫字樓
螞蟻旗下花唄借唄兩隻ABS項目狀態顯示「終止」 規模涉180億人幣
傳北京海澱收緊培訓機構監管 新東方創上市新低、天立教育跌9%