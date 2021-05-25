北京市海澱區教委稱，5月24日網上出現的「北京市海澱區教委開會，教育機構暑期不許開課」等不實消息，是某培訓機構員工將其內部溝通群中部分聊天內容未經當事人許可外傳所致。該機構及當事人並未參加5月23日的會議，其聊天內容系個人分析和推測，並非海澱區教委官方發布，當事人現已報案。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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