【有片：選股王】華為旗下鴻蒙6月舉辦發布會 料帶旺中軟國際
文章日期：2021年5月25日 12:56
恒指高開49點後向上，早市最多升390點、高見28802點回順，半日收報28,770點，升358點或1.26%；國指升0.95%。大市半日成交853億元。
科網股做好，騰訊（0700）升4%，小米（1810）、舜宇（2382）升5%、3%。微盟（2013）配股後股價先跌後回升，半日升近3%。藍籌股藥明生物（2269）5.65%，生物科技、醫藥股向好。港交所（0388）升3%。內險、中資券商做好，內需股受到追捧。農夫山泉（9633）升6%，安踏（2020）、海爾智家（6690）升2%、3%。金屬礦石股有反彈。
華為將於6月初為旗下鴻蒙操作系統舉辦產品發布會，預計有在更多產品種類可以使用鴻蒙操作系統；公司目標今年至少3億台鴻蒙設備，包括有1億台外部設備使用。中軟國際（0354）與華為已建立戰略合作，去年華為業務逆勢增長，在華為軟件與技術服務供應商績效測評排名第一，在份額、質量和效率取得領先，將可以得益於鴻蒙的發展。中軟的股價經過3月調整後反覆向上，早前回調至50天線再揚，今早更突破9.3元阻力，短線有望挑戰10元關口，止蝕位可放於9元。
劉思明