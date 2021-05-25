對於公司首季的物業出租率下跌，郭瑾指，主因正進行裝修改造工程，租金水平其實略有上升。此外，因次季獲一大型醫療機構承租整棟科技大廈1期，而原租戶會遷到科技大廈2期，在該重要客戶可接受較高租金的因素下，將有助提升公司整體物業出租率的表現，科技大廈1期也因此將節省約2000萬元（人民幣，下同）的裝修改造開支。

對於未來會否有新物業注入，郭瑾表示，上市時已披露將有3項位於蛇口的新物業在未來數年逐步注入，惟疫情關係令開工滯後，冀可盡快注入到房託內。此外，除了招商局集團內部項目，公司亦有尋找外部資產，冀能走出深圳，於上海、北京投資，同時亦不排除在香港收購物業的可能。郭瑾指，雖然疫情令滬深乃至香港的寫字樓空置率提高，但香港近期疫情見好轉，或會是好的投資時機，而在項目選擇上，回報率固然重要，但亦會看當地市場的未來發展潛質，例如需求及租金上升空間等。招商局商業房託半日升0.37%至2.7元。

記者：陳子凌

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

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立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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