恒指半日升358點 逼近100天線 藥股、內需股破頂 快手創上市新低
文章日期：2021年5月25日 12:10
恒指今早高開49點後一直向上，高位升390點，半日高低波幅341點。恒指半日升358點或1.26%，報28770點，成交金額852億元；國指升101點或0.95%，報10742點。恒生科技指數收報7967點，升1.15%。
恒指半日升穿20天線(28504.4點)及50天線(28658.44點)，逼近100天線(28840.83點)。
藍籌42隻升，9隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升5.65%，收報116元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升4.1%，收報609.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻107點；中生製藥（1177）跌3.2%，收報8.76元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）跌1.78%，收報137.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）收報27.95元，升4.88%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見206元，收報208元，跌10.42%。
北水南下合計淨流入51.7億元，較上日增加210.42%，連續第10日流入，累計流入508.24億元。南水北上合計淨流入111.35億元人民幣，較上日增加490.32%，連續第2日流入，累計流入130.21億元。
螞蟻旗下花唄借唄兩隻ABS項目狀態顯示「終止」，規模涉180億人幣。阿里巴巴（9988）收報205.4元，升0.2%。
傳北京海澱收緊培訓機構監管。新東方（9901）創上市新低，見70.8元，收報73.4元，跌12.2%；卓越教育集團（3978）見52周低1.76元，收報1.76元，跌12.44%；天立教育（1773）見52周低4.01元，收報4.16元，跌8.97%；成實外教育（1565）見52周低1.2元，收報1.2元，跌4%。
領展（0823）公布，首次發行人民幣票據，息率地產同類最低。收報74.6元，升0.74%。
小米（1810）獲重新納入富時全球股票指數系列。收報27.95元，升4.88%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報21.55元，升0.47%；金山軟件（3888）收報58.45元，升2.45%；華住集團（1179）收報440.6元，跌0.63%；。
新希望服務（3658）上市，定價3.8元。半日收報3.82元，升0.52%。
碧桂園服務（6098）落實折讓6%配股籌104億，另發50億可轉債，均多過原計劃。收報78.7元，跌1.69%。
太陽國際（8029）叫停內地加密貨幣掘礦服務。半日收報0.83元，跌10.7%。
寶光實業（0084）料全年虧損收窄至不少於6000萬元。半日收報0.09元，升2.27%。
微盟（2013）以15元，配趮.56億股，配售價較上日折讓約6.6%。另發行3億美元零息有擔保可換股債券。收報16.5元，升2.74%。
中生製藥（1177）首季多賺1.2倍，派季息0.02元。收報8.76元，跌3.2%。
快手（1024）首季虧損擴大至577億人幣，收入增37%。創上市新低，見206元，收報208元，跌10.42%。
破頂股表現
醫療醫藥股破頂，包括，康寧傑瑞製藥（9966）創上市新高，見25.15元，收報22.75元，跌6.95%；康方生物（9926）創上市新高，見64.25元，收報62.1元，跌1.27%；醫思醫療（2138）創上市新高，見12.66元，收報12.28元，升3.72%；現代牙科（3600）創上市新高，見6.1元，收報5.99元，升5.46%；基石藥業（2616）創52周高，見13.22元，收報12.78元，升5.62%；石藥集團（1093）創52周高，見11.9元，收報11.38元，跌1.56%；神威藥業（2877）創52周高，見8.25元，收報8.11元，升1.25%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.53元，收報8.18元，升3.68%。
內需消費相關股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見155.9元，收報155.8元，升3.25%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見28.5元，收報27.15元，跌0.55%；百勝中國（9987）創上市新高，見506.5元，收報505元，無升跌；申洲國際（2313）創上市新高，見199.2元，收報197.8元，升1.49%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.175元，收報0.174元，升1.16%。
其他破頂股包括，中信証券（6030）創52周高，見21.5元，收報21.4元，升3.88%；中國環保科技（0646）創52周高，見0.06元，收報0.037元，跌24.49%；普華和順（1358）創52周高，見1.09元，收報1.09元，升28.24%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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