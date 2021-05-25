滬深三大指數半日升逾1% 創板指3200點得而復失
文章日期：2021年5月25日 11:37
內地股市半日向上。滬指穩守3500點大關，以近半日高位收市，收報3553點，升55點或1.6%，成交額2863億元人民幣（下同）。
深證成指高開高收，半日最高升至14761點，收報14728點，升221點或1.53%，成交額3300億元，兩市合共成交額6163億元。
創板指3200點得而復失，最高見3216點，收報3199點，升59點或1.89%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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