港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.54點子至0.04446%；1星期HIBOR升0.27點子至0.05982%；2星期HIBOR升0.09點子至0.06893%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.22點子至0.16964%；6個月期HIBOR跌0.26點子至0.30042%；12個月期HIBOR升0.11點子至0.43107%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.09163%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0088%，連續2日收窄，利差是2021年5月20日後最低，當日差距為-0.0089%。

對上一次連續2日收窄，是2021年5月13日，當日利差報-0.0152%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

螞蟻旗下花唄借唄兩隻ABS項目狀態顯示「終止」 規模涉180億人幣

橋水達里奧：寧願持有比特幣 也不持有債券

傳北京海澱收緊培訓機構監管 新東方創上市新低、天立教育跌9%

長和售AlipayHK股份予螞蟻 持股降至不足2成

滬深三大指數高開 上證升穿3500點大關

恒指高開49點 碧服跌1.7% 微盟無升跌 中生升4.8% 快手跌4.3%

港股ADR升9點 美期、亞股向上 金軟、阿里健康今業績 小米明接力

碧桂園服務落實折讓6%配股籌104億 另發50億可轉債 均多過原計劃

美債息3連跌 科技股反彈 標指、納指見逾兩周高 道指升186點